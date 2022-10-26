Полузащитник «РБ Лейпциг» близок к переходу в .

В начале октября сообщалось, что лондонцы согласовали контракт до 2028 года с лучшим игроком прошлого чемпионата Германии.

«У «Челси» все под контролем. Сделка близка к заключению. Между «Челси» и существует принципиальная договоренность.

Такое же соглашение есть с самим Нкунку. Он прошел медосмотр и теперь ждет подписания контракта», – сказал инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Нкунку забил 8 голов за 11 туров Бундеслиги – больше нет ни у кого. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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