«Челси» достиг с «Лейпцигом» принципиального соглашения о трансфере Нкунку
Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку близок к переходу в «Челси».
В начале октября сообщалось, что лондонцы согласовали контракт до 2028 года с лучшим игроком прошлого чемпионата Германии.
«У «Челси» все под контролем. Сделка близка к заключению. Между «Челси» и «Лейпцигом» существует принципиальная договоренность.
Такое же соглашение есть с самим Нкунку. Он прошел медосмотр и теперь ждет подписания контракта», – сказал инсайдер Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Нкунку забил 8 голов за 11 туров Бундеслиги – больше нет ни у кого. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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