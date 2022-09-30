«Челси» устно согласовал с Нкунку зарплату и срок контракта. С «Лейпцигом» пока не договорились

Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Фабрицио Романо Футбол

Форвард «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку согласовал с «Челси» условия контракта.

Лондонский клуб хочет действовать быстро, поэтому работа над трансфером началась задолго до начала летнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, француз устно договорился с лондонским клубом о сроке контракта, а также о размере зарплаты. Кроме того, Нкунку прошел самую важную часть медосмотра.

После этого «Челси» вступил в переговоры с «РБ Лейпциг». Клубы еще не достигли полной договоренности по параметрам сделки. «Челси» придется либо вести переговоры с «РБ Лейпциг», либо активировать опцию выкупа игрока, которая составляет примерно 60 млн евро.

Таким образом, с 24-летним игроком «Челси» уже обо всем договорился, а с «РБ Лейпциг» – еще нет.

Отмечается, что Нкунку очень хочет играть в английском чемпионате.

В июне Нкунку продлил соглашение с «Лейпцигом» до 2026 года. В этом сезоне Кристофер забил 6 голов в 11 матчах за «РБ Лейпциг». Его полная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные