«Челси» устно согласовал с Нкунку зарплату и срок контракта. С «Лейпцигом» пока не договорились

Форвард «РБ Лейпциг» согласовал с «Челси» условия контракта.

Лондонский клуб хочет действовать быстро, поэтому работа над трансфером началась задолго до начала летнего трансферного окна.

Как сообщает журналист , француз устно договорился с лондонским клубом о сроке контракта, а также о размере зарплаты. Кроме того, Нкунку прошел самую важную часть медосмотра.

После этого вступил в переговоры с . Клубы еще не достигли полной договоренности по параметрам сделки. «Челси» придется либо вести переговоры с «РБ Лейпциг», либо активировать опцию выкупа игрока, которая составляет примерно 60 млн евро.

Таким образом, с 24-летним игроком «Челси» уже обо всем договорился, а с «РБ Лейпциг» – еще нет.

Отмечается, что Нкунку очень хочет играть в английском чемпионате.

В июне Нкунку продлил соглашение с «Лейпцигом» до 2026 года. В этом сезоне Кристофер забил 6 голов в 11 матчах за «РБ Лейпциг». Его полная статистика доступна здесь.