Дани Карвахаль: «Рюдигер попросил: «Обыграйте Японию». Но никто и не сомневается, что Испания победит»

рассказал о разговоре с после игры Испании и Германии.

Вчерашний матч 2-го тура группового этапа между сборными Испании и закончился со счетом 1:1.

Перед заключительным туром Испания лидирует в таблице группы Е с 4 очками, а Германия, набравшая 1 балл, идет последней. У Японии и Коста-Рики по 3 очка.

«Я бы сказал, что ничья справедлива. Что касается уровня игры, то у обеих команд были идеи. Первый тайм был очень плотным. Когда мы повели, немцы почувствовали, что близки к вылету. Из-за этого они больше рисковали – сделали замены, после которых у них стало больше игроков атаки. Это усложнило наше положение.

Шанс Асенсио был ключевым: забей мы, все было бы кончено. Не получилось, а потом Германии удалось справнять. Нужно исправлять ошибки, допущенные в этой игре, а потом обыгрывать Японию.

Рюдигер попросил: «Обыграйте Японию». Но никто и не сомневается, что мы победим. Мы хотим занять первое место и выиграть все [оставшиеся] игры. Для этого мы сделаем все», – сказал защитник сборной Испании и .

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