ЧМ-2022. Япония сыграет с Коста-Рикой, Бельгия – с Марокко, Хорватия против Канады, Испания – Германия

сыграет с Коста-Рикой во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в воскресенье встретится с , – с Канадой, сразится с Германией.

ЧМ-2022

2-й тур

Группа E

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену