ЧМ-2022. Япония сыграет с Коста-Рикой, Бельгия – с Марокко, Хорватия против Канады, Испания – Германия

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Сборная Японии сыграет с Коста-Рикой во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в воскресенье Бельгия встретится с Марокко, Хорватия – с Канадой, Испания сразится с Германией.

ЧМ-2022

2-й тур

Группа E

Япония – Коста-Рика
Дата проведения
27 ноября, 13.00, «стадион Ахмед бин Али»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Испания – Германия
Дата проведения
27 ноября, 22.00, «стадион Аль-Байт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа F

Бельгия – Марокко
Дата проведения
27 ноября, 16.00, «стадион Аль-Тумама»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хорватия – Канада
Дата проведения
27 ноября, 19.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

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