ЧМ-2022. Япония сыграет с Коста-Рикой, Бельгия – с Марокко, Хорватия против Канады, Испания – Германия
Сборная Японии сыграет с Коста-Рикой во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Также в воскресенье Бельгия встретится с Марокко, Хорватия – с Канадой, Испания сразится с Германией.
2-й тур
Группа E
- Дата проведения
- 27 ноября, 13.00, «стадион Ахмед бин Али»
- Дата проведения
- 27 ноября, 22.00, «стадион Аль-Байт»
Группа F
- Дата проведения
- 27 ноября, 16.00, «стадион Аль-Тумама»
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.00, «стадион Халифа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену
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