Мората первым в истории Испании забил на ЧМ в двух матчах подряд, выйдя на замену

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Нападающий Альваро Мората установил рекорд сборной Испании на чемпионатах мира.

Форвард, представляющий «Атлетико», сегодня забил Германии после выхода на замену на 54-й минуте. В стартовом матче на ЧМ-2022 он, появившись на поле на 57-й минуте, поразил ворота Коста-Рики (7:0).

В истории чемпионатов мира ни одному футболисту сборной Испании не удавалось забить в двух матчах подряд, начиная в запасе. Всего аналогичных случаев в истории ЧМ было шесть.

Подробно со статистикой Мораты можно ознакомиться здесь.

Испания – Германия. 1:0 – Мората забил! Онлайн-трансляция

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