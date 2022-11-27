Мората первым в истории Испании забил на ЧМ в двух матчах подряд, выйдя на замену

Нападающий Альваро Мората установил рекорд сборной на чемпионатах мира.

Форвард, представляющий , сегодня забил после выхода на замену на 54-й минуте. В стартовом матче на он, появившись на поле на 57-й минуте, поразил ворота (7:0).

В истории чемпионатов мира ни одному футболисту сборной Испании не удавалось забить в двух матчах подряд, начиная в запасе. Всего аналогичных случаев в истории ЧМ было шесть.

Подробно со статистикой Мораты можно ознакомиться здесь.

Испания – Германия. 1:0 – Мората забил! Онлайн-трансляция