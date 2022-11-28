Сербия забила 2 гола Камеруну в добавленное к первому тайму время – это 1-й случай в истории ЧМ

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Сербия забила дважды Камеруну в добавленное к первому тайму время.

Защитник Страхиня Павлович забил на 46-й минуте, пробив головой после подачи Душана Тадича с углового, а на 48-й минуте отличился Сергей Милинкович-Савич. Полузащитник пробил от линии штрафной в ближний угол.

Таким образом, Сербия стала первой сборной в истории чемпионатов мира, забившей два гола в добавленное к первому тайму время.

Напомним, сегодня в воротах сборной Камеруна играет Девис Эпасси из саудовского клуб «Абха». Он заменил Андре Онана, покинувшего расположение команды из-за конфликта с тренером Ригобером Сонгом.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными Камеруна и Сербии.

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