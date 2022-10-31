Месси заинтересовал «Интер» Майами. Клуб МЛС верит, что Лео перейдет к ним, стороны общаются несколько лет

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Лионель Месси может продолжить карьеру в США.

В трансфере нападающего «ПСЖ» заинтересован «Интер» Майами, сообщает The Athletic. В клубе МЛС растет уверенность, что 35-летний игрок перейдет к ним.

Из всех вариантов продолжения карьеры аргентинца, включая продление контракта с парижанами и возвращение в «Барселону», опция трансфера в клуб из Майами развита сильнее остальных.

На данный момент «Интер» ожидает, что Месси перейдет к ним, и надеется подписать контракт с форвардом в ближайшие месяцы.

Контакты между сторонами ведутся уже несколько лет. Хорхе Месси, отец Лионеля, провел множество встреч с совладельцами клуба МЛС.

Ожидается, что стороны не будут ничего обсуждать до окончания чемпионата мира.

Одним из совладельцев «Интера» является бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

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