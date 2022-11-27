Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча с (2:0) на .

«В этом матче нам тяжело было победить, потому что Мексика хорошо играет. Мы были напряжены в первом тайме, а во втором успокоились и стали самими собой.

Множество факторов, касающихся условий, привело к поражению в первой игре. Но это отдельная история. Мы знали, что сегодня нужно было побеждать, что для нас начинается настоящий чемпионат мира, и мы знали, как добиться результата.

Сейчас нельзя останавливаться. Каждый следующий матч – это финал, ошибки недопустимы.

Мы сыграли так, как должны были. Мы были обязаны добиться результата, хотя играть в таких условиях тяжело. Но те, кто начал игру в стартовом составе, и те, кто вышел на замену, проявили себя.

Впереди еще один матч. Мы осваиваемся, но нас ждет еще долгий путь в этом направлении», – сказал Месси.