Месси о 2:0 с Мексикой: «Аргентина знала, что для нас начинается настоящий ЧМ. Каждый матч – финал, ошибки недопустимы»
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча с Мексикой (2:0) на ЧМ-2022.
«В этом матче нам тяжело было победить, потому что Мексика хорошо играет. Мы были напряжены в первом тайме, а во втором успокоились и стали самими собой.
Множество факторов, касающихся условий, привело к поражению в первой игре. Но это отдельная история. Мы знали, что сегодня нужно было побеждать, что для нас начинается настоящий чемпионат мира, и мы знали, как добиться результата.
Сейчас нельзя останавливаться. Каждый следующий матч – это финал, ошибки недопустимы.
Мы сыграли так, как должны были. Мы были обязаны добиться результата, хотя играть в таких условиях тяжело. Но те, кто начал игру в стартовом составе, и те, кто вышел на замену, проявили себя.
Впереди еще один матч. Мы осваиваемся, но нас ждет еще долгий путь в этом направлении», – сказал Месси.
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