Деян Ловрен: «Хорватия – темная лошадка ЧМ-2022. Хотим добиться лучшего результата, чем в 2018-м»
Деян Ловрен поделился ожиданиями от ЧМ-2022.
– Какова была ваша реакция на попадания в окончательный список сборной Хорватии на чемпионат мира? Например, бразильские футболисты кричали от восторга.
– Бразильцы и хорваты абсолютно разные. Я счастлив. Это большая честь играть за сборную Хорватии. Что касается бразильцев, то у них много-много качественных игроков, поэтому для каждого игрока вызов в сборную это большой вызов. Каждый футболист хочет быть в составе национальной сборной.
– Что хотите достичь на этом чемпионате мира?
– Добиться лучшего результата, чем в 2018-м (тогда Хорватия в финале уступила Франции – прим. Sports.ru). Возможно ли это? Я думаю, что все возможно.
– Хорватии по силам стать чемпионами мира?
– Мы будем темной лошадкой на этом турнире. Никто о нас не говорит, и это хорошо. Все говорят о Бразилии, Аргентине, Германии и Испании. Сборная Хорватии где-то рядом. Так что увидим, – сказал защитник сборной Хорватии и «Зенита».
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