Деян Ловрен: «Хорватия – темная лошадка ЧМ-2022. Хотим добиться лучшего результата, чем в 2018-м»

поделился ожиданиями от .

– Какова была ваша реакция на попадания в окончательный список сборной Хорватии на чемпионат мира? Например, бразильские футболисты кричали от восторга.

– Бразильцы и хорваты абсолютно разные. Я счастлив. Это большая честь играть за сборную Хорватии. Что касается бразильцев, то у них много-много качественных игроков, поэтому для каждого игрока вызов в сборную это большой вызов. Каждый футболист хочет быть в составе национальной сборной.

– Что хотите достичь на этом чемпионате мира?

– Добиться лучшего результата, чем в 2018-м (тогда Хорватия в финале уступила Франции – прим. Sports.ru). Возможно ли это? Я думаю, что все возможно.

– Хорватии по силам стать чемпионами мира?

– Мы будем темной лошадкой на этом турнире. Никто о нас не говорит, и это хорошо. Все говорят о Бразилии, Аргентине, Германии и Испании. где-то рядом. Так что увидим, – сказал защитник сборной Хорватии и .