Галактионов про 3:1 с «Пари НН»: «План на игру полностью оправдался. Важно, что команда была единым целым»

прокомментировал победу «Локомотива» над в Кубке России (3:1).

– Уровень готовности не позволяет играть энергозатратно всю игру. Поэтому во второй части старались играть на контратаках. План на игру полностью оправдался, пропустили необязательный мяч. Сказал игрокам, что реакция на пропущенный была хорошей. Команда была единым целым. Это очень важно.

– Шанс получают молодые игроки. Крен в сторону молодежи?

– Ситуация в таблице непростая – одной молодежью не ограничиться. Нужны опытные игроки, которые знают, что такое дух, управление игрой. Но будем давать шансы молодым ребятам.

– Вы сегодня были на трибуне, а не на скамейке. Это дань уважения «Пари НН», где вы работали?

– Совокупность факторов. Когда думали об этом, решили, что самое главное, чтобы эмоциональная составляющая не превалировала. Мало времени между работой в клубах прошло. Плюс сверху была хорошо видна картинка, было ежеминутное общение со штабом.

Но, естественно, это разовая акция. Команда должна чувствовать импульс тренера, – сказал главный тренер .

Определились все участники плей-офф Кубка России. «Спартак», ЦСКА, «Динамо» в верхней сетке, «Зенит» – в нижней