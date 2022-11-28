Жена де Брюйне: «Кевин ни разу не был на школьной рождественской постановке. Я всегда сама по себе как родитель. Он редко может пойти куда-то ради детей»
Жена Кевина Де Брюйне рассказала, как футбол влияет на отношения в семье.
«Кевин никогда не был ни на одной школьной рождественской постановке. Как родитель я всегда сама по себе. Редко бывает, чтобы он смог куда-то ради них.
Двое наших детей учатся в школе, так что у нас есть только выходные, чтобы провести с ними время, но у Кевина в эти дни матчи. Это усложняет совместный семейный досуг.
Кевин всегда говорит, что сейчас ему нужно сосредоточиться, а позже мы сможем проводить больше времени вместе», – рассказала Мишель Лакруа.
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