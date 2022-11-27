Хорватия — Канада — 4:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 27.11.2022

Сборная Хорватии разгромила Канаду в матче второго тура группового этапа со счётом 4:1.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Канадцы открыли счёт уже на 2-й минуте после гола Альфонсо Дэвиса, забив самый быстрый гол Чемпионата мира 2022 года. Однако хорваты не растерялись и сравняли счёт на 36-й минуте: отличился Андрей Крамарич (на 27-й минуте его гол отменили из-за офсайда).

На 44-й минуте Марко Ливая вывел свою команду вперёд, а во втором тайме канадцы пропустили ещё дважды: на 70-й минуте Крамарич оформил дубль, а на 4-й компенсированной отличился Ловро Маер.

Сборная Канады после двух поражений лишилась теоретических шансов на выход из группы: в третьем туре она сыграет с Марокко. Хорватия в параллельном матче сыграет с Бельгией.

Видеообзор матча Хорватия – Канада