Эмилиано Мартинес о поражении Аргентины: «ВАР одинаков для всех. Очень болезненный результат, но нужно двигаться дальше, если хотим завоевать титул»

прокомментировал поражение от на (1:2).

«ВАР одинаков для всех. В нашу пользу назначили пенальти, а затем отменили три гола, но правила для всех одинаковые.

Мы не смогли забить второй гол из-за офсайдов, а во втором тайме забили нам. Затем пятиминутный всплеск, и они забили второй. Мы играли не так четко, как обычно.

Очень болезненное поражение, но если мы хотим завоевать титул, мы должны двигаться дальше. Морально это очень больно, но мы должны продолжать.

Мы проиграли на чемпионате мира после 36 матчей без поражений, но у нас осталось еще две игры. Впереди два финала. Мы пропустили два гола и не смогли продолжить в том же духе», – сказал вратарь и сборной .