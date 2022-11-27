Камил Гаджиев о драке в матче «Зенит» – «Спартак»: «Соболев очень хотел подраться. У него есть навыки в борьбе»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал драку с участием футболистов после матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

«Что получилось, то получилось. Наверное, драка – это тоже то, ради чего мы смотрим футбол.

Я не за то, чтобы в футболе дрались друг с другом, но это подчеркивает определенные эмоции. «Спартак» и «Зенит» – вечные конкуренты.

У ребят есть эмоциональная составляющая, и это здорово. Я больше за Соболевым следил, который, по-моему, очень хотел подраться.

Александр ходит на наши турниры. У него, наверняка, есть определенный навык в борьбе. Драка в конце – это апогей первой части сезона. Пострадавших нет и хорошо», – сказал Камил.

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