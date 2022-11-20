Камерун — Сербия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В первом матче второго тура группового этапа в группе G на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Камеруна и Сербии. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Джануб» и начнется в 13.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Камерун – Сербия

Во сколько матч Камерун – Сербия

Стали известны стартовые составы команд.

Камерун: Эпасси – Фэ, Нкулу, Кастеллетто, Толо – Кунде, Замбо-Ангисса, Онгла – Шупо-Мотинг, Токо-Экамби, Мбемо.

Сербия: Милинкович-Савич – Велькович, Миленкович, Павлович, Костич – Милинкович-Савич, Максимович, Лукич – Живкович, Тадич, Митрович.

Помимо этих двух сборных, в группе G выступают национальные команды Бразилии и Швейцарии, которые сыграют в 19.00.