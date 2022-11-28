Камерун — Сербия, 28.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Во втором туре групповой стадии Чемпионата мира по футболу сыграют два неудачника группы G. В Эль-Вакре на поле стадиона «Эль-Джануб» пройдет матч Камерун — Сербия. Начало встречи в 13:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Камерун в стартовом туре Чемпионата мира проиграл Швейцарии со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Эмболо. Игрок сборной Швейцарии имеет камерунские корни, поэтому не стал праздновать взятие ворот на третьей минуте второго тайма. Африканцы создали несколько опасных моментов, но европейцы выглядели более цельно и заслуженно победили. Для Камеруна поражение стало восьмым подряд на чемпионатах мира.

В последних 10-ти официальных играх у «Неукротимых львов» 6 побед и 4 поражения. Разница голов 12:8. В 7 встречах было забито два и менее гола.

Факты и цифры:

Не больше 3 голов забивается в 11 из 13 матчей Камеруна на ЧМ;

Не более 2 голов забивается в 6 матчах Камеруна;

Камерун не играет вничью в 6 матчах;

Камерун проиграл 8 матчей на ЧМ;

Камерун пропустил в 9 из 10 матчей ЧМ;

В 6 из 10 матчей Камеруна на ЧМ забито 2 и менее гола.

В списке травмированных числится полузащитник Оливье Нтчам. У игрока три матча за национальную сборную.

Сербы в первой игре турнира сыграли с главным претендентом на победу в Катаре. Сербия не сумела справиться с атакующим потенциалом сборной Бразилии. В протоколе сербская команда отметилась тремя желтыми карточками. В матче забивал только Ришарлисон. Форвард оформил дубль за 11 минут. Второй мяч забит ударом через себя. Для сербской сборной поражение стало первым в шести официальных играх.

На дистанции в десять игр у Сербии всего два поражения. В каждой проигранной игре сербы не забивали. В 8 играх 7 побед и 1 ничья. Во всех матчах команда забивала, а в 6 играх не менее 2 раз. Разница голов 19:9.

Факты и цифры:

Сербия пропустила в 7 из 10 официальных матчей;

Сербия забивает в 8 из 10 матчей;

Сербия проиграла 3 матча на ЧМ;

Сербия проиграла 5 из 7 матчей ЧМ;

Сербия не забивает более одного гола в 7 матчах ЧМ;

Не больше 3 голов забивается в 7 матчах Сербии на ЧМ.

Филип Костич пропустил матч первого тура. Полузащитник попал в заявку на игру, но пока не готов играть из-за мышечной травмы. Его участие в матче с Бразилией под вопросом.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Камерун — Сербия

В паре европейская сборная получила статус фаворита. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность игры.

Букмекерская контора Победа Камеруна Ничья Победа Сербии ТМ2,5 ТБ2,5 1хСтавка 5,25 3,74 1,72 1,82 2,05 Winline 5,00 3,75 1,71 1,76 2,06 Мелбет 5,50 3,70 1,73 1,79 2,07 BetBoom 5,46 3,67 1,71 1,79 2,08 Leon 5,30 3,71 1,69 1,81 2,03 Pari 5,30 3,70 1,70 1,80 2,05 Fonbet 5,30 3,70 1,70 1,80 2,05 Лига Ставок 4,90 3,75 1,75 1,75 2,05 Олимпбет 5,13 3,80 1,72 1,77 2,08 Марафон 5,35 3,74 1,70 1,82 2,05

На международной арене команды встречались всего один раз. В 2010 году сборные провели результативный товарищеский матч. Победа Сербии 4:3. Европейцы заслуженно получили статус фаворита игры. Команда уверенно прошла отборочный турнир. У Камеруна есть проблемы с позиционным нападением. В игре с Швейцарией команда старалась играть на контратаках. Сербия проиграла первый матч, но и играла с сильнейшей командой рейтинга ФИФА. Ставка на матч: победа Сербии с коэффициентом 1,71 по линии букмекера Winline.

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