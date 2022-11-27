Флик об Испании: «Нет моего любимого игрока – Тиаго. Бускетс – сердце команды. Энрике сформировал фантастическую молодую сборную»

поделился мнением о сборной .

«Я очень уважаю . Мы уже встречались пару раз. Он сформировал молодую сборную фантастического качества.

К сожалению, в составе сборной уже нет моего любимого футболиста – Тиаго, и вы можете догадаться, насколько он качественный игрок. Бускетс – сердце этой команды. Мы ждем этого матча с нетерпением», – сказал главный тренер сборной .

Во 2-м туре группового этапа сборная Германии встретится со сборной Испании. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.