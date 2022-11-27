Флик об Испании: «Нет моего любимого игрока – Тиаго. Бускетс – сердце команды. Энрике сформировал фантастическую молодую сборную»
Ханс-Дитер Флик поделился мнением о сборной Испании.
«Я очень уважаю Луиса Энрике. Мы уже встречались пару раз. Он сформировал молодую сборную фантастического качества.
К сожалению, в составе сборной уже нет моего любимого футболиста – Тиаго, и вы можете догадаться, насколько он качественный игрок. Бускетс – сердце этой команды. Мы ждем этого матча с нетерпением», – сказал главный тренер сборной Германии.
Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии встретится со сборной Испании. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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