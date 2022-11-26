Флик перед Испанией: «Это первый финал на ЧМ-2022 для нас. Сделаем все, чтобы дверь в 1/8-ю осталась открытой»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче с Испанией.

Команды встретятся во 2-м туре группового этапа . Игра состоится завтра, 27 ноября.

«Последние два турнира были не очень хорошими. Мы хотим, чтобы это больше не повторилось. Вот почему мы полностью сосредоточены на предстоящей игре. Это первый финал для нас на этом чемпионате мира. Мы сделаем все возможное.

Что касается подготовки игроков – мы можем взять в качестве примера Испанию. Тактико-техническую подготовку.

Конечно, я все еще доволен командой, которую мне доверили. Завтра мы увидим команду, которая знает, что поставлено на кон. Мы сделаем все, чтобы гарантировать, что дверь в 1/8 финала останется для нас открытой перед последним туром», – сказал Флик.