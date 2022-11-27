Карпин об итогах первой части сезона: «Неожиданно, что «Ростов» так высоко забрался. Слава богу, что так происходит»

подвел итоги первой части сезона‑2022/23 для «Ростова».

27 ноября «Ростов» в матче 6‑го тура Фонбет Кубка России обыграл «Ахмат» (3:0). Команда Карпина вышла в плей‑офф Пути РПЛ со второго места в группе. В таблице Мир РПЛ «Ростов» идет 3-м с 35 очками после 17 туров.

– Можете подвести итоги первой части сезона?

– Итоги, как я уже говорил, такие: эти результаты неожиданные даже для меня, что мы так высоко забрались. Слава богу, что так происходит. Будем пытаться бороться и оказаться как можно выше.

Это та же задача, что и стояла до этого: набрать до перерыва как можно больше очков. В первой части сезона команда эту задачу выполнили. Дальше нужно продолжать в том же духе, а если сможем лучше – только хорошо.

– Есть планы в межсезонье? Кто‑то прилет? Уйдет?

– Трансферные вопросы, кто придет, кто придет - все это обсуждается. Посмотрим по возможностям. Что сможем делать – сможем. От усиления, конечно, никто не откажется. Скорее всего, кто‑то и покинет команду. Сейчас – отпуск, в январе собираемся, – сказал тренер .