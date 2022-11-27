Тчуамени об улучшении атмосферы в сборной Франции после отъезда Бензема: «Неправда. Когда Карим был в команде, все было хорошо»

Орельен Тчуамени опроверг слухи об атмосфере в сборной Франции.

Ранее появилась информация о том, что отъезд Карима Бензема поспособствовал улучшению атмосферы в команде, игроки почувствовали облегчение.

«Я хотел бы вернуться к тому, что мы читали об отъезде Карима Бензема, к тому факту, что мы стали чувствовать себя лучше, так как его больше нет в команде...

Это неправда! Даже когда он был в сборной, все уже было хорошо», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Франции.