Месси забил 8-й гол на ЧМ – у Роналду и Марадоны столько же. До рекорда Клозе 8 мячей

забил 8-й гол на чемпионатах мира.

Форвард сборной в субботу открыл счет в матче с Мексикой.

Месси вновь догнал по числу голов на чемпионатах мира. 37-летний португалец ранее забил Гане (3:2) в 1-м туре .

Стоит отметить, что 8 голов на ЧМ также и у экс-форварда сборной Аргентины Диего Марадоны.

Чтобы повторить рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира, и Месси, и Роналду надо забить еще по 8 голов.

Гол против стал восьмым для Месси в 21 игре на чемпионатах мира. Также на счету Лео шесть результативных передач.

Роналду может сыграть за сборную Португалии в понедельник. Соперником его команды будет сборная Уругвай.