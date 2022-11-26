Месси забил 8-й гол на ЧМ – у Роналду и Марадоны столько же. До рекорда Клозе 8 мячей
Лионель Месси забил 8-й гол на чемпионатах мира.
Форвард сборной Аргентины в субботу открыл счет в матче с Мексикой.
Месси вновь догнал Криштиану Роналду по числу голов на чемпионатах мира. 37-летний португалец ранее забил Гане (3:2) в 1-м туре ЧМ-2022.
Стоит отметить, что 8 голов на ЧМ также и у экс-форварда сборной Аргентины Диего Марадоны.
Чтобы повторить рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира, и Месси, и Роналду надо забить еще по 8 голов.
Гол против Мексики стал восьмым для Месси в 21 игре на чемпионатах мира. Также на счету Лео шесть результативных передач.
Роналду может сыграть за сборную Португалии в понедельник. Соперником его команды будет сборная Уругвай.
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