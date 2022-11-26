Мутко о «Зените»: «Была цель создать клуб европейского уровня, чтобы он постоянно играл в Европе, боролся за призы. Она достигнута»

высказался о превосходстве «Зенита» над соперниками по .

– Доминирование в РПЛ – проблема?

– Для «Зенита» и его болельщиков нет никакой проблемы. Я помню, когда была цель создать клуб европейского уровня, чтобы он постоянно играл в Европе, боролся за призовые места. Сейчас эта цель достигнута: «Зенит» – большой клуб.

У команды должно быть четыре столпа: стабильная экономика, тренер, команда и болельщики. У нас есть еще три-четыре клуба, которые способны этим похвастаться. Остальным же надо проводить анализ, чего им не хватает: то ли промахнулись с тренером, то ли проблема со взаимодействием с болельщиками. Возьмите те же «Локомотив» или «Динамо»... – сказал экс-президент «Зенита», в прошлом занимавший посты министра спорта и главы РФС.