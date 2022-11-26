Дешам о 2:1 с Данией: «Логичная победа Франции над командой, которую часто недооценивают»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча с Данией (2:1) на .

«В нашей игре было много интересных вещей, хотя нам немного не везло. Но я хочу поздравить игроков за матч в целом.

Мы пропустили в результате стандартного положения – в этом аспекте датчане очень сильны. Но и мы доставили им неприятности таким же образом.

Победа над этой сильной командой, которую часто недооценивают, кажется мне логичной. Дания доказала, что входит в число хороших команд, но мы добились идеального результата и набрали 6 очков за два матча, обеспечив себе выход в плей-офф.

Мы ценим то, что до следующей игры еще четыре дня, это успокаивает. У нас отличные шансы занять первое место в группе, учитывая разницу голов.

Мы решили первую задачу в сильной, крепкой группе», – сказал Дешам в эфире TF1.