🐓Франция первой вышла в плей-офф ЧМ – у нее 6 очков в группе D. У Австралии – 3, у Дании и Туниса – по 1

первой обеспечила себе участие в плей-офф .

Команда Дидье Дешама обыграла Австралию (4:1) в стартовом туре группового этапа и Данию (2:1) во втором. У нее 6 очков и первое место в группе D на данный момент.

Вторую строчку в таблице занимает (3 очка), затем идут Дания и Тунис – у них по одному баллу.

В последнем туре Франция сыграет с , а встретится с Австралией. Обе игры назначены на 30 ноября.