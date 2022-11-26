🐓Франция первой вышла в плей-офф ЧМ – у нее 6 очков в группе D. У Австралии – 3, у Дании и Туниса – по 1

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Австралии по футболу Сборная Туниса по футболу ЧМ-2022 Футбол

Сборная Франции первой обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ-2022.

Команда Дидье Дешама обыграла Австралию (4:1) в стартовом туре группового этапа и Данию (2:1) во втором. У нее 6 очков и первое место в группе D на данный момент.

Вторую строчку в таблице занимает Австралия (3 очка), затем идут Дания и Тунис – у них по одному баллу.

В последнем туре Франция сыграет с Тунисом, а Дания встретится с Австралией. Обе игры назначены на 30 ноября.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные