🐓Франция первой вышла в плей-офф ЧМ – у нее 6 очков в группе D. У Австралии – 3, у Дании и Туниса – по 1
Сборная Франции первой обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ-2022.
Команда Дидье Дешама обыграла Австралию (4:1) в стартовом туре группового этапа и Данию (2:1) во втором. У нее 6 очков и первое место в группе D на данный момент.
Вторую строчку в таблице занимает Австралия (3 очка), затем идут Дания и Тунис – у них по одному баллу.
В последнем туре Франция сыграет с Тунисом, а Дания встретится с Австралией. Обе игры назначены на 30 ноября.
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