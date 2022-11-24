Бернардески о ЧМ-2022: «Когда права человека попирают таким образом, мир должен восстать, но вместо этого мы ведем себя осторожно»

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Федерико Бернардески призвал активнее отстаивать свою позицию во время ЧМ-2022.

«Свобода убеждений и выбора образа жизни священна. Ни один человек, штат или правительство не могут и не должны нарушать эти права. Отвратительно, когда их попирают таким образом, мир должен восстать в знак протеста.

Но вместо этого мы ведем себя осторожно и выражаем себя только определенным образом. Это не то, как надо бороться, особенно за такую фундаментальную ценность, как права человека.

Те, кто сражался в прошлом, показали, как надо это делать», – сказал полузащитник «Торонто» и сборной Италии в интервью RAI Uno в программе Il Circolo dei Mondiali.

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