Бернардески о ЧМ-2022: «Когда права человека попирают таким образом, мир должен восстать, но вместо этого мы ведем себя осторожно»

призвал активнее отстаивать свою позицию во время .

«Свобода убеждений и выбора образа жизни священна. Ни один человек, штат или правительство не могут и не должны нарушать эти права. Отвратительно, когда их попирают таким образом, мир должен восстать в знак протеста.

Но вместо этого мы ведем себя осторожно и выражаем себя только определенным образом. Это не то, как надо бороться, особенно за такую фундаментальную ценность, как права человека.

Те, кто сражался в прошлом, показали, как надо это делать», – сказал полузащитник и сборной Италии в интервью RAI Uno в программе Il Circolo dei Mondiali.