«Я чемпион Европы и никогда не играл на ЧМ – абсурд. 4 победителя континентальных турниров должны ехать туда по праву». Бернардески об Италии вне ЧМ-2022

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Вингер сборной Италии Федерико Бернардески недоволен принципами отбора на ЧМ-2022.

Итальянцы пропускают второй чемпионат мира подряд. В стыковых матчах в этом году они уступили Северной Македонии (0:1).

«То, что мы не в Катаре, причиняет мне боль, потому что мы заслужили там быть.

Четыре победителя континентальных турниров должны ехать на ЧМ по праву. Я чемпион Европы и никогда не играл на чемпионате мира – это абсурд», – отметил футболист «Торонто» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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