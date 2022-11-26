Вингер сборной Италии Федерико Бернардески недоволен принципами отбора на .

Итальянцы пропускают второй чемпионат мира подряд. В стыковых матчах в этом году они уступили Северной Македонии (0:1).

«То, что мы не в Катаре, причиняет мне боль, потому что мы заслужили там быть.

Четыре победителя континентальных турниров должны ехать на ЧМ по праву. Я чемпион Европы и никогда не играл на чемпионате мира – это абсурд», – отметил футболист в интервью La Gazzetta dello Sport.