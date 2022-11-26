Диаш о первой тренировке с Роналду: «Он только что выиграл ЛЧ. Тогда я понял, почему он достиг всего, чего достиг – благодаря тому, как он делал каждый элемент, его самоотверженности»
Рубен Диаш вспомнил о первой встрече с Криштиану Роналду.
«В первый день, когда я встретил [Роналду], тренировался с ним, он только что выиграл Лигу чемпионов.
Я до сих пор помню тот день, мы тренировались в обычном режиме. И тогда я понял, почему он достиг всего, чего достиг. Благодаря тому, как он делал все, каждый отдельный элемент, деталь, его самоотверженности...» – сказал защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии.
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