Диаш о первой тренировке с Роналду: «Он только что выиграл ЛЧ. Тогда я понял, почему он достиг всего, чего достиг – благодаря тому, как он делал каждый элемент, его самоотверженности»

вспомнил о первой встрече с .

«В первый день, когда я встретил [Роналду], тренировался с ним, он только что выиграл Лигу чемпионов.

Я до сих пор помню тот день, мы тренировались в обычном режиме. И тогда я понял, почему он достиг всего, чего достиг. Благодаря тому, как он делал все, каждый отдельный элемент, деталь, его самоотверженности...» – сказал защитник и сборной .