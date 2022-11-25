Давид Раум: «Мы с Ольмо отмечали, что Испания и Германия не являются фаворитами ЧМ-2022, возможно. Понимали, что группа сложная, все команды – сильные»

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу ЧМ-2022 Дани Ольмо Давид Раум Футбол

Давид Раум высказался в преддверии матча сборных Германии и Испании на ЧМ-2022.

Немецкая команда проиграла сборной Японии (1:2) в первой игре турнира.

– Это непростая группа. И старт выдался не очень хорошим.

– Да, мы понимали, что будет тяжело. Все команды – очень хорошие.

В составе сборной Японии много футболистов из Бундеслиги, очень качественных, и они показали себя хорошей командой, обыграв нас. Но в группе по-прежнему ничего не ясно.

Сборная Испании считает так же.

Перед началом турнира я разговаривал с Дани Ольмо, и сказал ему, что Испания – отличная команда.

Мы отмечали, что Испания и Германия, возможно, не являются фаворитами ЧМ-2022, но это сильные команды. 

У Испании есть очень классные футболисты, а Дани – просто крут. Я очень уважаю сборную Испании и думаю, что это будет отличная игра, – сказал защитник сборной Германии.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные