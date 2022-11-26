«Спартак» может не проиграть, а даже победить «Зенит». Динияр Билялетдинов о матче в Петербурге

высказался в преддверии матча – .

Команды встретятся в воскресенье в рамках 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Спартак» может не проиграть, а даже обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. Другое дело, что петербуржцам все равно, они потом дойдут до финальных стадий Кубка России, если не будут на первом или втором месте в группе. Не думаю, что это будет какая-то ключевая игра, с третьего места команда не вылетает из турнира.

«Зенит» будет играть в полную силу с точки зрения статуса и маркетинга матча. Да, команды, которые займут третье место в группе, в итоге будут играть больше матчей в сезоне, но у петербуржцев много футболистов, и они обладают глубиной состава, в отличие от того же «Локомотива». Поэтому «Зенит» справится со своими задачами», — сказал экс-хавбек «Спартака».