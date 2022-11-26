Англия 12 раз сыграла 0:0 на ЧМ – чаще всех. Для США это первая нулевая ничья на турнире
Сборная Англии в 12-й раз сыграла вничью 0:0 на чемпионатах мира.
В пятницу англичане расписали сухую ничью с США.
Англия 12 раз играла 0:0 на ЧМ – чаще, чем любая другая сборная. Для США же это первая нулевая ничья в рамках турнира.
Кроме того, США сыграли на ноль против европейской сборной на ЧМ впервые с 1950 года (победа 1:0 против Англии), серия длилась 18 матчей.
Англия нанесла 8 ударов в матче с США. Лишь дважды англичане наносили меньше ударов за матч на ЧМ с 1966 года: 6 против Ирландии в 1990 году и 7 против Польши в 1986-м.
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