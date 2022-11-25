Ван Гал о ничьей с Эквадором: «Нидерланды плохо владели мячом. Но лучше ничья, чем ничего. Мы еще не проиграли»
Луи ван Гал прокомментировал ничью с Эквадором (1:1) в рамках группового этапа ЧМ-2022.
«Мы снова плохо владели мячом. Проиграли все единоборства и часто отдавали мяч сопернику. Невероятно, как мы играли, но даже несмотря на это, мы мало пропустили. Лучше ничья, чем ничего.
В Лиге наций мы показали, что можем играть хорошо. Но это соперники другого стиля, которые пытаются создать нам проблемы.
Мне не так грустно, ведь мы еще не проиграли, мы на вершине. И я буду поддерживать своих футболистов», – сказал тренер сборной Нидерландов в интервью NOS.
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