Ван Гал о ничьей с Эквадором: «Нидерланды плохо владели мячом. Но лучше ничья, чем ничего. Мы еще не проиграли»

Луи ван Гал прокомментировал ничью с (1:1) в рамках группового этапа .

«Мы снова плохо владели мячом. Проиграли все единоборства и часто отдавали мяч сопернику. Невероятно, как мы играли, но даже несмотря на это, мы мало пропустили. Лучше ничья, чем ничего.

В Лиге наций мы показали, что можем играть хорошо. Но это соперники другого стиля, которые пытаются создать нам проблемы.

Мне не так грустно, ведь мы еще не проиграли, мы на вершине. И я буду поддерживать своих футболистов», – сказал тренер сборной Нидерландов в интервью NOS.