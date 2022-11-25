Нидерланды не проигрывают 17 матчей после возвращения ван Гала – 5 ничьих и 12 побед

Сборная Нидерландов продлила серию без поражений при Луи ван Гале до 17 матчей.

Команда сыграла вничью с (1:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Под руководством ван Гала, вернувшегося на должность главного тренера в августе 2021-го, Нидерланды одержали 12 побед и 5 раз сыграли вничью.

Далее команда встретится с Катаром – это случится 29 ноября, начало – в 18:00 по московскому времени.

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