Катар не вышел из группы ЧМ. Это второй случай в истории стран-хозяек турнира
Сборная Катара потеряла шансы на выход из группы на домашнем ЧМ-2022.
Это стало понятно после того, как сборные Нидерландов и Эквадора (1:1) сыграли вничью в очном матче.
Катар проиграл обе встречи на турнире – Эквадору (0:2) и Сенегалу (1:3). В активе сборной ни одного балла, и она находится на последнем месте в группе A.
Катарская команда уже не сможет подняться выше третьего места, поскольку на счету Эквадора и Нидерландов по четыре очка, а сыграть на групповом этапе осталось один матч.
В третьем туре Катару предстоит встреча со сборной Нидерландов.
Сборная Катара – вторая команда-хозяйка чемпионата мира, не вышедшая в плей-офф. Первый случай – сборная ЮАР в 2010 году.
Катар – худшая сборная-хозяйка в истории ЧМ: меньше всех очков, один гол – и уже вылетели
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