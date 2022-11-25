Катар не вышел из группы ЧМ. Это второй случай в истории стран-хозяек турнира

Сборная Катара потеряла шансы на выход из группы на домашнем .

Это стало понятно после того, как сборные Нидерландов и Эквадора (1:1) сыграли вничью в очном матче.

Катар проиграл обе встречи на турнире – Эквадору (0:2) и (1:3). В активе сборной ни одного балла, и она находится на последнем месте в группе A.

Катарская команда уже не сможет подняться выше третьего места, поскольку на счету и Нидерландов по четыре очка, а сыграть на групповом этапе осталось один матч.

В третьем туре Катару предстоит встреча со сборной Нидерландов.

– вторая команда-хозяйка чемпионата мира, не вышедшая в плей-офф. Первый случай – сборная в 2010 году.

Катар – худшая сборная-хозяйка в истории ЧМ: меньше всех очков, один гол – и уже вылетели