Валенсия получил травму и покинул поле на носилках. Форвард Эквадора – лучший бомбардир ЧМ-2022
Лучший бомбардир ЧМ-2022 Эннер Валенсия получил травму.
Случилось это в матче с Нидерландами (1:1), где 33-летний форвард и капитан сборной Эквадора отметился голом. Валенсия травмировался и покидал поле на носилках.
Эннер занимает первое место в списке бомбардиров ЧМ-2022, у него три гола.
Напомним, что нападающий «Фенербахче» получил повреждение и в первом матче на турнире против Катара (2:0), в котором сделал дубль. Он досрочно покинул поле.
Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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