Валенсия получил травму и покинул поле на носилках. Форвард Эквадора – лучший бомбардир ЧМ-2022 

Лучший бомбардир ЧМ-2022 Эннер Валенсия получил травму.

Случилось это в матче с Нидерландами (1:1), где 33-летний форвард и капитан сборной отметился голом. Валенсия травмировался и покидал поле на носилках.

Эннер занимает первое место в списке бомбардиров , у него три гола.

Напомним, что нападающий получил повреждение и в первом матче на турнире против Катара (2:0), в котором сделал дубль. Он досрочно покинул поле.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

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