Депутат Журова о ЧМ-2022: «Из-за ЛГБТ-повязок полностью уничтожается имидж страны. Катар сломался по каким-то причинам»

Светлана Журова высказалась о снятии запрета поддержки ЛГБТ на ЧМ-2022.

«Я допускаю, что было оказано давление на Катар. Не понимаю, как они это будут объяснять. Это все зависело от страны. Спортивные соревнования – это не то место, где нужно проявлять политические и жизненные позиции. Нужно соревноваться, а не заявления делать. Для меня это неприемлемо.

Демонстрация должна быть за пределами спортивных объектов. Кто-то это поддерживает, а кто-то нет. Получается, что все превращается в площадку для обсуждений и выяснения отношений.

Зачем спортсменам это? Поддерживаешь, не поддерживаешь. Стоишь ли ты на коленях перед чернокожими или нет. Это очень непросто. Человека ставят все время в неудобное положение. Иначе все на него смотрят, и ему приходится делать что-то в угоду кому-то. Это же тоже неправильно.

На спортивных мероприятиях должен быть только спорт, и все должны этого придерживаться. Было серьезное противодействие. Катар сломался по каким-то причинам. Они не хотят скандала.

Настолько страна представлена в негативном ключе. Из-за повязок ЛГБТ полностью уничтожается имидж страны. Им пришлось пойти на поводу. Удивительная вещь, но факт», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка.

Ранее сообщалось, что ФИФА добилась снятия запрета на поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей в Катаре.