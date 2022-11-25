ЧМ 2022: Аргентина — Мексика прямая трансляция

Для сборной Аргентины каждый следующий матч на Чемпионате мира в Катаре сродни плей-офф. После поражения от Саудовской Аравии права на ошибку не осталось, а у мексиканцев оно есть. Матч группы С между сборными Аргентины и Мексики состоится 26 ноября на стадионе «Лусаил» в одноименном городе, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Аргентина — Мексика на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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