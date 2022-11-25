Гильермо Очоа: «Месси – один из лучших в истории, если не лучший. Что может быть лучше игры против него на ЧМ?»
Гильермо Очоа выразил восхищение игрой Лионеля Месси.
«Мне не нравится, когда говорят: «Эй, я не хочу играть против такого-то и такого-то, потому что это слишком сложно» или «Я хочу избежать этой команды, потому что будет тяжело».
Наоборот, хочу сыграть против Аргентины на чемпионате мира. Я хочу провести против них хорошую игру. Мы хотим победить их.
Месси обладает такой магией – он может ничего не делать, а в следующую минут решить все и забить гол. Это будет приятное и трудное испытание. Мы готовы бороться и показать себя.
Это будет очень сложно, да, но что может быть лучше, чем сыграть на чемпионате мира против Месси, одного из лучших игроков в истории, если не лучшего», – сказал голкипер сборной Мексики.
Матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина – Мексика состоится 26 ноября.
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