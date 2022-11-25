Скалони о состоянии Месси перед Мексикой: «Он в порядке и морально, и физически. Проблем нет»

рассказал о состоянии Лео Месси перед игрой с .

«Не знаю, откуда появилась информация о том, что Месси не тренировался вчера. Он в порядке. Нам как никогда нужны все.

Конечно, все будет нормально. Мы в этом не сомневаемся. Он в порядке и морально, и физически. Проблем нет», – сказал тренер сборной Аргентины.

Также Скалони ответил на вопрос о влиянии Месси на более молодых игроков сборной Аргентины.

«Волнение во время дебюта на чемпионате мира – это нормально. Особенно если ты представляешь такую сборную, как , которая отличается от многих других команд. Такова реальность.

Лео в порядке, как и все его партнеры по команде. Они знают, что нас ждет важная игра. Молодые игроки понимают, что сейчас поставлено на карту все. Ситуация по-прежнему зависит от нас. Нужно верить», – сказал Скалони.

В матче 1-го тура группового этапа сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии (1:2). Теперь она занимает 4-е место в группе С. Завтра команда Скалони сыграет с Мексикой.