Дешам о Мбаппе и Бензема: «Атакующие игроки с исключительными качествами. Они должны быть лидерами и делать разницу»

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Главный тренер сборной ответил на вопрос о том, возможно ли присутствие в команде двух «боссов» в лице Мбаппе и Бензема.

«Вы говорите о двух атакующих игроках, обладающих выдающимися качествами. Никто из них не хочет быть боссом.

Они должны быть лидерами и делать разницу, да. Я разговариваю с ними, они знают, что команда – превыше всего», – сказал Дешам.