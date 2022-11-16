Дешам о Мбаппе и Бензема: «Атакующие игроки с исключительными качествами. Они должны быть лидерами и делать разницу»
Дидье Дешам охарактеризовал Килиана Мбаппе и Карима Бензема.
Главный тренер сборной Франции ответил на вопрос о том, возможно ли присутствие в команде двух «боссов» в лице Мбаппе и Бензема.
«Вы говорите о двух атакующих игроках, обладающих выдающимися качествами. Никто из них не хочет быть боссом.
Они должны быть лидерами и делать разницу, да. Я разговариваю с ними, они знают, что команда – превыше всего», – сказал Дешам.
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