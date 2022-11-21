ЧМ 2022: Тунис — Австралия прямая трансляция

Сборная Туниса отлично проявила себя в матче первого тура с командой Дании, не дав забить сильному сопернику. Станут ли слабым звеном в группе D соккеруз, которые разгромно проиграли французам? Матч Тунис — Австралия состоится 26 ноября на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, начало в 13:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 12:45.

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