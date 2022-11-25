Защитник сборной Бразилии Данило выбыл до 1/8 финала ЧМ. У него травма голеностопа

Защитник сборной Бразилии Данило не сыграет со Швейцарией и Камеруном из-за травмы.

Как пишет TNT Sports, футболист травмировал левый голеностоп в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против сборной .

Сегодня Данило прошел обследование, у него выявлено растяжение связок голеностопа. В связи с этим было решено, что 31-летний игрок не выйдет на поле в оставшихся матчах группового этапа против и и вернется к игре 1/8 финала .

Вчера Данило вышел в стартовом составе сборной Бразилии на игру с Сербией и отыграл матч целиком.

Ранее стало известно, что из-за травмы нападающий Неймар не сыграет за Бразилию на групповом этапе чемпионата мира.

Статистику правого защитника можно изучить здесь.