Защитник сборной Бразилии Данило выбыл до 1/8 финала ЧМ. У него травма голеностопа
Защитник сборной Бразилии Данило не сыграет со Швейцарией и Камеруном из-за травмы.
Как пишет TNT Sports, футболист травмировал левый голеностоп в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против сборной Сербии.
Сегодня Данило прошел обследование, у него выявлено растяжение связок голеностопа. В связи с этим было решено, что 31-летний игрок не выйдет на поле в оставшихся матчах группового этапа против Швейцарии и Камеруна и вернется к игре 1/8 финала ЧМ-2022.
Вчера Данило вышел в стартовом составе сборной Бразилии на игру с Сербией и отыграл матч целиком.
Ранее стало известно, что из-за травмы нападающий Неймар не сыграет за Бразилию на групповом этапе чемпионата мира.
Статистику правого защитника можно изучить здесь.
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