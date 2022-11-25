Кейруш о победе над Уэльсом: «Это только начало. Иран показал, что любит играть в футбол»
Карлуш Кейруш поделился эмоциями после победы над командой Уэльса на ЧМ-2022.
Сборная Ирана выиграла со счетом 2:0, забив два мяча в добавленное время ко второму тайму.
«Это только начало, но нам нужно закончить работу. Прекрасный день для нас. Огромное уважение моим футболистам. Они продемонстрировали то, что любят играть в футбол.
Наши игроки заслуживают поддержки. Мы хотим играть для болельщиков», – сказал главный тренер сборной Ирана.
Иран забил на 98-й и 101-й – и впервые победил европейскую сборную на ЧМ. Драма!
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