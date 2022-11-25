Иран выиграл 3-й матч ЧМ в истории, у сборной из Европы – впервые

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Победа над Уэльсом на ЧМ-2022 стала для сборной Ирана исторической.

Победа в игре 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 над Уэльсом (2:0) стала для Ирана третьей в истории чемпионатов мира. До этого Иран выигрывал у Марокко (1:0) на ЧМ-2018 и у США (2:1) на ЧМ-1998.

Иран впервые выиграл у европейской сборной на чемпионате мира.

Всего Иран провел 17 матчей на чемпионатах мира, в которых потерпел 10 поражений и четырежды сыграл вничью.

Следующую игру на ЧМ-2022 сборная Ирана проведет 29 ноября – против США.

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