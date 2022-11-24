Аргентина — Мексика: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

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В заключительном матче второго тура группового этапа в группе C на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Аргентины и Мексики. Поединок пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Аргентина – Мексика

Во сколько матч Аргентина – Мексика

Стали известны стартовые составы команд.

Аргентина: Мартинес – Монтьель, Отаменди, Мартинес, Акунья – Ди Мария, Де Пауль, Родригес, Мак Аллистер – Месси, Мартинес.

Мексика: Очоа – Альварес, Морено, Араухо, Монтес – Гальярдо, Гуардадо, Эррера, Чавес – Лосано, Вега.

Помимо этих двух сборных, в группе C выступают национальные команды Польши и Саудовской Аравии.

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