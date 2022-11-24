Таунсенд о Беллингеме: «Я бы остался в «Дортмунде» ненадолго. Если он перейдет в АПЛ сейчас, повторится история Грилиша»

Энди Таунсенд посоветовал Джуду Беллингему не торопиться со сменой клуба.

«На его месте я бы остался там [в «Боруссии» Дортмунд] немного дольше. Если он перейдет в АПЛ, это за него заплатят больше 150 миллионов фунтов.

Произойдет то же самое, что и с Полем Погба, когда от Беллингема будут требовать больше забивать. Это не является его главным качеством, но если он перейдет в АПЛ за такие деньги, пресса и все остальные будут ждать от него забитых голов.

Если он не будет этого делать, то, даже если он будет играть хорошо, они отвернутся от него, и он попадет в ситуацию Джека Грилиша в .

Так что на его месте я бы остался в Германии и продолжал делать то, что он делает, и, возможно, перешел бы уже позже», – сказал бывший полузащитник «Астон Виллы» в эфире ITV.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему дортмундской «Боруссии» и сборной Англии со стороны , и .