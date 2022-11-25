Хаманн о Роналду против Ганы: «Это не прежний Криштиану. Не успевал на метр, терял мяч в ситуациях, в которых раньше никогда не терял»

оценил игру в матче ЧМ-2022 Португалия – Гана (3:2).

Форвард открыл счет ударом с пенальти и был заменен на 88-й минуте.

– Не думаю, что это прежний Роналду. Не знаю, в чем именно причина – в неготовности к этому матчу или в том, что он не играл в последнее время. По сегодняшней игре – он терял мяч в ситуациях, в которых раньше никогда не терял.

Думаю, он не успевает минимум на метр, но в чем он по-прежнему силен – он, пожалуй, все еще лучше всех в воздухе, у него невероятный прыжок.

– Роналду способен помочь сборной Португалии?

– Не уверен. Они выглядят заурядно. Конечно, он всегда может забить со стандарта благодаря хорошей игре головой, но в какой клуб он перейдет и перейдет ли вообще, мне непонятно, – сказал экс-игрок сборной Германии в эфире RTE.

Роналду – первый в истории с голами на пяти ЧМ! Забил с пенальти и сделал Siiiu на фоне портрета Месси