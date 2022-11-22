Фанатам сборной Уэльса велели снять радужные шляпы перед матчем с США. Футбольная федерация осудила запрет

Футбольная ассоциация Уэльса осудила запрет радужных шляп для болельщиков сборной на .

«В понедельник, 21 ноября, сборная впервые за 64 года вернулась на чемпионат мира, и это стало историческим моментом для команды, для болельщиков и для всего нашего народа.

Однако футбольная ассоциация Уэльса крайне разочарована сообщениями о том, что членов фанатской организации Y Wal Goch, среди которых были и сотрудники ассоциации, попросили снять и выбросить радужные шляпы перед проходом на стадион.

Мы собрали информацию о предполагаемых инцидентах и рассмотрим этот вопрос непосредственно с ФИФА сегодня, 22 ноября», – говорится в заявлении футбольной ассоциации Уэльса.

Радужные шляпы были созданы фанатской организацией The Red Wall в сотрудничестве с футбольной ассоциацией в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом.

Американского журналиста из-за радужной символики задержали на стадионе в Катаре – у него отобрали телефон и требовали снять футболку. Потом извинились и пустили на матч