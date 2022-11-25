Люка Эрнандес и «Бавария» близки к продлению контракта. Защитник выбыл на полгода из-за травмы «крестов»

«Бавария» хочет продлить контракт с защитником .

Стороны контактировали еще до травмы игрока сборной Франции на ЧМ-2022, переговоры шли хорошо, сообщает Bild.

Ожидалось, что после чемпионата мира мюнхенцы и Эрнандес заключат новое соглашение. Действующий договор рассчитан до июня 2024 года.

На днях защитник получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче с Австралией (4:1) и выбыл минимум на полгода. В ближайшее время Эрнандес будет прооперирован.

По данным источника, травма, скорее всего, не повлияет на планы «Баварии» продлить контракт с футболистом.

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