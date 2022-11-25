Ришарлисон о голе Сербии боковыми ножницами: «Я уже забивал похожий мяч на сборе перед ЧМ. Хочу еще»

высказался о своем голе боковыми ножницами в игре ЧМ-2022 Бразилия – Сербия (2:0).

«Я уже забивал похожий гол на тренировке в Италии [во время сбора перед ЧМ-2022]. Сделал это на тренировке, а теперь и в игре. У меня была возможность пробить с лета, и я нанес красивый удар. И я хочу забивать еще.

Я должен поблагодарить своих партнеров. Я говорил, что для взятия ворот мне нужно лишь получить мяч, и я его получил», – сказал форвард сборной Бразилии, на счету которого дубль в этом матче.

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