«Спартак» опережает «Зенит» и «Крылья» на 3 очка перед последним туром в Кубке России. 27-го он сыграет в Петербурге

не сумел гарантировать себе первое место в группе Фонбет Кубка России в 5-м туре.

Команда Гильермо Абаскаля уступила «Крыльям Советов» (1:2), которые на данный момент идут вторыми, а «Зенит» обыграл «Факел» (2:0).

Московская команда опережает клубы из Самары и Санкт-Петербурга на три очка (12 против 9). У очков нет.

В последнем туре красно-белые выступят в гостях у – это случится 27 ноября. В этот же день примут «Факел».