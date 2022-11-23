«Спартак» опережает «Зенит» и «Крылья» на 3 очка перед последним туром в Кубке России. 27-го он сыграет в Петербурге
«Спартак» не сумел гарантировать себе первое место в группе Фонбет Кубка России в 5-м туре.
Команда Гильермо Абаскаля уступила «Крыльям Советов» (1:2), которые на данный момент идут вторыми, а «Зенит» обыграл «Факел» (2:0).
Московская команда опережает клубы из Самары и Санкт-Петербурга на три очка (12 против 9). У «Факела» очков нет.
В последнем туре красно-белые выступят в гостях у «Зенита» – это случится 27 ноября. В этот же день «Крылья Советов» примут «Факел».
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